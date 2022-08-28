В Новосибирске таксист протаранил внедорожник на светофоре

Водитель такси не успел затормозить Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске «Рено Логан» с логотипами такси протаранило дорогой внедорожник на светофоре. ДТП произошло в ночь на 28 августа на улице Немировича-Данченко.

Момент столкновения попал на видео: очевидец опубликовал его в сообществе «АСТ-54». Судя по записи видеорегистратора, на светофоре автомобиль «Рено» не сбросил скорость и на полном ходу врезался в дорогой внедорожник.

По данным подписчиков АСТ-54, информации о пострадавших не поступало. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что ДТП обошлось без пострадавших.

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