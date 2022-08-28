Погода в Новосибирске на 28 августа 2022 года: будет светить солнце

Температура поднимется до +20.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Погода в Новосибирске на 28 августа 2022 года: воскресенье будет теплым. Такой прогноз дают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
— Ночью температура составит +5…+7 градусов, днем — +18…+20. Ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду ночью, 5-10 метров, — передают синоптики.
По Новосибирской области ночью температура может упасть до -2, а днем повысится до +18…+23. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы.
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