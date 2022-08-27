«Перегибался через перила»: в Новосибирске пожарные спасли ребенка, который заперся на балконе

Ребенок долгое время плакал на балконе один. Фото: предоставлено соседями.

Вечером 27 августа на восьмом этаже дома на улице Виктора Шевелева, 24 начал громко плакать ребенок, который заперся на балконе. Малыша услышали соседи и жители соседних домов. Они вызвали на помощь спасателей.

— Ребенок прям перегибается через перила, — рассказали соседи.

В МЧС прокомментировали ситуацию.

— В 20.13 сотрудники МЧС России выехали на сообщение, что ребёнок один находится на балконе 8 этажа, пытается перелезть. При помощи автолестницы пожарные забрались на балкон и попали в квартиру. Ребёнок был один внутри жилья, угрозы жизни не было. К этому времени подошли его родители. — прокомментировали в пресс-службе МЧС по региону.

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