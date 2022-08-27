На улице Кубовой в Новосибирске планируют построить школу на 825 человек

Проект строительства должны разработать до 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске микрорайоне «Стрижи» на улице Кубовой планируют построить новую школу на 825 человек. До 30 марта 2023 года должен быть разработан проект здания.

— Подрядчик должен предусмотреть здание школы на 825 мест (с 1 по 11 классы) в одну смену. Здание школы запроектировать 4-х-5-ти этажное с техническим подвалом ориентировочной площадью 16 тыс. кв.м. Также предусмотреть второй корпус — спортивный блок.. Здание спортивного блока запроектировать 1-2-х этажное с техническим подвалом ориентировочной площадью до 2 тыс. кв.м. Ориентировочный размер спортивного блока 42×24 кв.м., — сказано в документации.

Напомним, с 25 августа ищут подрядчика для строительства нового здания школы №57. Заплатить за работы готовы 1, 38 миллиард рублей. Начать работы планируется в сентября 2022 года, а завершить — в декабре 2024.

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