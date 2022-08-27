27-летнюю жительницу Новосибирска задержали за попытку украсть телефона

Женщину остановили прохожие, а позже задержала полиция. Фото: Виктория МИНАЕВА

В субботу, 27 августа, полицейские задержали 27-летней жительнице Ленинского района. Она пыталась незаметно украсть телефон у другой женщины, однако попалась на глаза свидетелей.

— Вечером 8 июля подозреваемая отобрала мобильный телефон 42-летней женщины, которая возвращалась с работы и проходила мимо дома на улице Коммунистическая. Прохожие помогли догнать девушку и забрать у неё похищенный телефон, но подозреваемая успела скрыться, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Женщина созналась в содеянном. Известно, что ее ранее судили за разбой, сейчас проверяют на причастной к другим преступлениям. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабёж».

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