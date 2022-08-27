«Кто так несмешно подшутил?»: в Новосибирске на лобовое стекло машины положили мертвую кошку

Мертвая кошка лежала на стекле автомобиля. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Днем в субботу, 27 августа, на лобовом стекле машины, припаркованной у дома на улице Чигорина, обнаружили мертвую кошку. О неприятной находке сообщила местная жительница в группе «АСТ-54».

— Шла по частному сектору на улице и увидела это. Убедилась, что кошка мертва. Что это такое? Кто-то сбил, и решил так несмешно пошутить? Даже примерно не могу понять, что произошло, — сообщила женщина.

Мнения подписчиков группы разделились. Одни считают, что труп животного кто-то положил на машину из хулиганских побуждений, другие — что кошку сбила сфотографированная иномарка.

— На бампере кровь. Кошку сбили она подлетела до стекла. Так и оставили.

— Возможно, опять дети пошутили. Кто- то сбил, она лежала на дороге, подняли и подложили кому то, — написали новосибирцы.

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