Снесенную стелу в честь Победы установят возле госпиталя ветеранов ВОВ

Снесенную стелу к 45-летию Победы перенесут в пойму Ельцовки. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Новосибирске снова обсудили судьбу стелы к 45-летию Победы, которая раньше стояла на Красном проспекте недалеко от торгового центра «Ройял Парк». Ее решили установить в пойме реки Ельцовка возле госпиталя ветеранов ВОВ.

— Рабочая группа поддержала идею главы администрации Сергея Канунникова о том, чтобы новый проектируемый сквер в пойме Ельцовки назвать сквером 80-летия Победы и установить в нем одноименную стелу, изготовленную специально к этой дате. Представитель застройщика подтвердил готовность приступить к проведению проектно-изыскательных работ, реставрации стелы и ее установки сразу после принятия окончательного решения о месте ее размещения., — сообщили в мэрии Новосибирска.

Окончательное решение примут на Пленуме Совета ветеранов Заельцовского района.

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