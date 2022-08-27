Первые дни сентября будут жаркими. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске потеплеет до +35 в начале сентября. «Бабье лето» будет в первых числах месяца.

По данным сайта «Яндекс Погода» 3 и 4 сентября столбики термометров поднимутся до +24…+25 градусов. Ветер подует западный со скоростью до 2 метров в секунду.

По данным сайта «Gismeteo» самым жарким будет воскресенье 4 число. В этот день новосибирцы на термометрах могут увидеть +35 градусов. Не смотря на это будет пасмурно, а ветер подует со скоростью от 7 до 13 метров в секунду.

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