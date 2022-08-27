Новосибирский зоопарк опубликовал праздничную программу в честь 75-летия

Зоопарк любимое место новосибирцев. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В это воскресенье 27 августа зоопарк отметит свой юбилей. В этом году ему исполняется 75 лет. Праздничная программа начнется с 11 утра и продлится до позднего вечера.

Новосибирцы смогут увидеть праздничный концерт, где выступят городские танцевальные коллективы, пройдет шоу мыльных пузырей, так же пройдет мега-шоу трансформеров.

- Так же пройдет техническое открытие новых вольеров для бурых, малайских и гималайских медведей, - говорится в группе зоопарка.

В конце дня пройдет юбилейный парад Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило, а после посетители смогут насладиться лазерным шоу.

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