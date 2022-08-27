Мужчина бегал голым. Фото: скриншот из видео "Инцидент Новосибирск".

В соцсетях появилось видео с голым новосибирцем, пытавшемся угнать машины. Напомним, что мужчина устроил в Мочище ДТП. Неадекватного водителя засняли на видео.

На кадрах видно, что сначала новосибирец убегает в лес, а потом возвращается оттуда совсем голым. После у него начался припадок. Мужчина валялся на траве, а потом и во все чуть не угнал чужое авто.

Как сообщили в ГИБДД, виновник аварии был пьян.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер