Пешеходные ограждения появятся больше, чем на 20 улицах.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске установят пешеходные ограждения за 4,1 миллион рублей. На сайте госзакупок аукцион объявила Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1. На все ДЭУ планирует потратить 4 миллиона 143 тысячи рублей.
В документах написано, что пешеходные ограждения перильного типа будут установлены больше чем на 20 участках. К примеру, их поставят на улице Татьяны Снежиной, Советской, Лазурной, Никитина.
Аукцион продлится до 5 сентября.
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