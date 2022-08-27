Пешеходные ограждения появятся больше, чем на 20 улицах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске установят пешеходные ограждения за 4,1 миллион рублей. На сайте госзакупок аукцион объявила Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1. На все ДЭУ планирует потратить 4 миллиона 143 тысячи рублей.

В документах написано, что пешеходные ограждения перильного типа будут установлены больше чем на 20 участках. К примеру, их поставят на улице Татьяны Снежиной, Советской, Лазурной, Никитина.

Аукцион продлится до 5 сентября.

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