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Общество27 августа 2022 7:49

В Новосибирске установят пешеходные ограждения за 4,1 миллион рублей

Информация об аукционе уже появилась на сайте
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Пешеходные ограждения появятся больше, чем на 20 улицах.

Пешеходные ограждения появятся больше, чем на 20 улицах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске установят пешеходные ограждения за 4,1 миллион рублей. На сайте госзакупок аукцион объявила Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1. На все ДЭУ планирует потратить 4 миллиона 143 тысячи рублей.

В документах написано, что пешеходные ограждения перильного типа будут установлены больше чем на 20 участках. К примеру, их поставят на улице Татьяны Снежиной, Советской, Лазурной, Никитина.

Аукцион продлится до 5 сентября.

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