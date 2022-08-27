В Новосибирске автобус №79 и маршрутка №8 поменяют маршрут

Автобус поменяет маршрут до 10 сентября. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске автобусы №79 и №8 поменяют маршрут. На участках, где они обычно ездят будет проходить ремонт теплотрассы.

Автобус №79 будет проходить по улице Бориса Богаткова, Есенина, Никитина, Кошурникова, Добролюбова и конечным пунктом станет «НГАУ».

- Обратный путь будет идти по этим же улицам, только перед Добролюбова еще захватит улицу Панфилова и в конце захватит улицу Кошурникова. Далее после этого по своей действующей схеме, - говорится на сайте мэрии города Новосибирска.

Маршрутка №8 пройдет по улицам Кошурникова, Бориса Богаткова, Есенина,. Никитина, остановка «Сад Мичуринцев».

Изменения начнутся с 27 августа и продлятся до 10 сентября.

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