Девушки встретили двух эксгибиционистов в новосибирском Академгородке

Девушки вызвали полицию. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Новосибирске девушки встретили двух эксгибиционистов. Инцидент произошел в Академгородске.

- Мы ночью шли с подругами через пустырь между улицами Полевой и Российской. По дороге встретили худощавого высокого молодого человека. Он был одет во все черное и в балаклаве. Он снял перед нами штаны, - рассказывает девушка в пост в группе «Сообщество Академгородка».

По словам сибирячки, она с подругами прошла мимо, но через несколько минут они встретили еще одного парня в балаклаве.

- Он погнался за нами, не надевая штанов, возможно, что-то было в руке, но разглядеть не успели, та как убегали, - говорит девушка.

Сибирячка утверждает, что она вызвала полицию. Они приехали, но уже никого не нашли.

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