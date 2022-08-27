Помощь спасателей не потребовалась.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Новосибирске кошка застряла в окне на кухне. Инцидент произошел в Калининском районе на улице Макаренко.
- Вызов поступил около 4 часов вечера. На место выехали спасатели, - говорится в группе «МАСС 16+.»
Пока спасатели ехали на вызов, хозяева четвероногой сами смогли вытащить животное из западни. Вызов отменили.
Напомним, что новосибирские пожарные спасли кошку из горящей квартиры. ЧП произошло в Ленинском районе.
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