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Общество27 августа 2022 4:16

Жительница Приморского края ищет соседку по палате из новосибирской больницы

Они лежали там вместе с детьми
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Татьяна лежала в больнице с сыном. Фото: предоставлено Татьяной

Татьяна лежала в больнице с сыном. Фото: предоставлено Татьяной

Жительница Приморского края ищет женщину, лежавшую с ней в одной палате в новосибирской больнице. Ее соседка была вместе с дочкой.

- Я лежала с сыном в 2016 году. У наших детей сложные врожденные пороки сердца. Их оперировали. Если не ошибаюсь, то это была клиника имени Мешалкина. Помню, что женщину Анной звали, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна, соседка по палате Анны

По словам женщины, они с Анной долго общались после выписки, но потом связь резко оборвалась.

- Я хочу найти Аню и узнать, как у них сейчас дела с дочкой. Помню, что им регулярно нужно было приезжать в Новосибирск на обследования, - говорит женщина.

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