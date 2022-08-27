В Новосибирске из грузовика вылетела деревянная палка навстречу другому авто

Бревно вылетело из открытого прицепа. Фото: скриншот из видео группы "АСТ-54"

В Новосибирске деревянная палка выпала из грузовика на встречу другому автомобилю. Видео появилось в группе «АСТ-54».

- На улице Большевистской из кузова грузовика вылетело бревно, - говорится в посте группы.

На кадрах видно, как палка вылетела из пустого кузова грузовика. И попала почти под колеса проезжающего мимо авто. Водитель лихо увернулся от палки и избежал неприятностей.

В комментариях новосибирцы высказали свое мнение по поводу увиденного:

- Смешно, до тех пор пока тебе не прилетит, даже если это был бы камень.

- Ох и бревно!

- Дело не в размере бревна, просто многие водители авто с кузовом, не следят что у них там происходит, то ведро вылетит.

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