Заморозки продержаться всего два дня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

- Ночью 28 августа температура воздуха составит -2 градуса, а в понедельник 29 августа столбики термометров опустятся до -1 градуса, - говорится на сайте.

Не смотря на холодные ночи, днем будет жарко. Температура воздуха днем составит +18…+26 градусов. Ветер подует юго-западный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Местами порывы будут усиливаться до 16 метров в секунду.

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