Мэрия Новосибирска провела внеплановые инструктажи в детских садах после гибели пятилетней девочки

В мэрии Новосибирска рассказали о том, какая работа была проведена с детсадами после трагедии с гибелью пятилетней девочки. Фото: Анна ПАШАГИНА

В мэрии Новосибирска рассказали о том, какая работа была проведена с детсадами после трагедии с гибелью пятилетней девочки. Напомним, трагедия случилась в конце августа в детском саду № 280: малышка упала с самоката на утренней прогулке и разбилась насмерть.

— Руководителям муниципальных детских садов было указано на необходимость осуществления жесткого контроля за исполнением сотрудниками своих должностных обязанностей и соблюдения требований по сохранности жизни и здоровья детей, — пояснили в мэрии в ответ на запрос КП-Новосибирск. — В образовательных организациях проведены внеплановые инструктажи, запланировано проведение родительских собраний, педагогических мероприятий с детьми, направленных на разъяснения правил и привитие навыков безопасного поведения.

Напомним, ранее некоторым родителям в Новосибирске сообщили, что с самокатами и велосипедами теперь в детские сады приходить нельзя. В муниципалитете пояснили, что единого распоряжения на эту тему не было, но учреждения могут принимать такие решения самостоятельно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Приезжайте, ваш ребенок без сознания»: мама пятилетней девочки, разбившейся на самокате в детсаду в Новосибирске, рассказала о трагедии

Мама пятилетней девочки, разбившейся на самокате в детсаду в Новосибирске, рассказала о трагедии (подробнее).

В Новосибирске после гибели 5-летней девочки родители получают рассылку о запрете самокатов в детсадах

Учреждения вправе сами устанавливать такие правила (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер