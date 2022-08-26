Мэрия Новосибирска провела внеплановые инструктажи в детских садах после гибели пятилетней девочки

В мэрии Новосибирска рассказали о том, какая работа была проведена с детсадами после трагедии с гибелью пятилетней девочки.
Фото: Анна ПАШАГИНА
В мэрии Новосибирска рассказали о том, какая работа была проведена с детсадами после трагедии с гибелью пятилетней девочки. Напомним, трагедия случилась в конце августа в детском саду № 280: малышка упала с самоката на утренней прогулке и разбилась насмерть.
— Руководителям муниципальных детских садов было указано на необходимость осуществления жесткого контроля за исполнением сотрудниками своих должностных обязанностей и соблюдения требований по сохранности жизни и здоровья детей, — пояснили в мэрии в ответ на запрос КП-Новосибирск. — В образовательных организациях проведены внеплановые инструктажи, запланировано проведение родительских собраний, педагогических мероприятий с детьми, направленных на разъяснения правил и привитие навыков безопасного поведения.
Напомним, ранее некоторым родителям в Новосибирске сообщили, что с самокатами и велосипедами теперь в детские сады приходить нельзя. В муниципалитете пояснили, что единого распоряжения на эту тему не было, но учреждения могут принимать такие решения самостоятельно.
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