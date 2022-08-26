Как в фильме ужасов: новосибирские волонтеры показали мистическое видео с совой в грозу

Птица на реабилитации уже месяц. Фото: предоставлено героем публикации

Новосибирске волонтеры засняли мистическое видео о сове, которую выхаживают. На нем птица сидит на подоконнике на фоне грозы. Ее желтые гипнотические глаза смотрят в камеру и подсвечиваются при каждой вспышке молнии.

Волонтеры выхаживают молодую ушастую сову уже месяц. Когда ее нашли, у птицы было повреждено крыло. Сейчас сова находится в Краснообске под чутким вниманием волонтеров и ждет выздоровления.

— У совы была травма крыла и организм ослаб. Из-за последнего ее облепили паразиты и высосали бы, если бы добрые люди не подобрали, — рассказала КП-Новосибирск пресс-секретарь ЦРДЖ Алиса Богомолова.

По ее словам, птица только начала разлетываться и пока чувствует себя неуверенно. Неизвестно, успеет ли она поправиться до зимы, чтобы вместе с сородичами улететь в южные широты.

— Если птица не успеет поправиться, то останется перезимовать у волонтера, где она сейчас находится, или в общем вольере в центре. Шансы одинаковы как на выпуск, так и на зимовку у нас, — добавила Алиса.

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