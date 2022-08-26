Орнитолог из Новосибирска показала кадры битвы двух грифов за добычу

Грифы делят добычу. Фото: Кадр из видео\Елена ШНАЙДЕР
Орнитолог из Новосибирска Елена Шнайдер показала кадры из своей последней экспедиции. Ей удалось заснять как два грифа делят добычу.
— Степные орлы добыли сурка и долго его делили на всю семью. Когда же доделили, на останки добычи уже собралась приличная стая грифов. Но еды оставалось мало, и альфа-гриф захватил её в единоличное пользование. На видео альфа-гриф начинает и заканчивает разборку с наглым конкурентом, — написала Елена в своем телеграм-канале «Экспедиционные картинки».
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как орнитолог поделилась фотографиями орлиного гнезда с весьма нестандартными для него атрибутами.
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