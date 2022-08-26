Змею с бантиком на голове заметили новосибирцы недалеко от школы

По словам местных, ужи для них обычное дело. Фото: подписчица группы «Моя Первомайка»

Жители Первомайского района Новосибирска заметили змею на территории школы №145. По словам местных, черной змеей с желтоватыми чешуйками в форме бантика на голове оказался уж. Очевидцы утверждают, что он неопасен.

— Это неопасный уж. Он просто прополз по территории и уполз дальше. Серпентария с питонами под окнами школы нет, — уверяет одна из жительниц Первомайки.

По ее словам, район является лесным и иногда ужи выползают к людям. Они никого не трогают, просто ползут себе по своим змеиным делам.

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