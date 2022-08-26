На набережной в Новосибирске пройдет гастрофестиваль

Фестиваль пройдет 27 и 28 августа на Михайловской набережной. Фото: Иван ВИСЛОВ

На Михайловской набережной в Новосибирске 27 и 28 августа пройдет гастрофестиваль «В Сибири — ЕСТЬ!». В нем примут участие представители индустрии гостеприимства: кофейни, рестораны, стритфуд, а также гостиничный и туристический бизнес.

— Организаторы запланировали много активностей. Это отличная возможность попробовать кухни разных национальностей, открыть для себя гастрономические новинки, познакомиться с региональными производителями. Гастротуризм сегодня развивается быстрыми темпами, и с нашей стороны мы поддерживаем региональных предпринимателей и сферу общепита. Ведь мы знаем, что такое настоящее сибирское гостеприимство! — заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Для гастрофестиваля на набережной подготовили участок более 120 тысяч квадратных метров. На нем расположатся 20 фестивальных площадок, три лектория, гастроярмарка местных производителей, ремесленная ярмарка и фудкорты, на которых лучшие рестораны города познакомят посетителей со своей кухней.

Во время фестиваля пройдет подростковый чемпионат по кулинарии «Готово!». Также гости праздника смогут поучаствовать в кулинарной битве для любителей науки о еде.

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