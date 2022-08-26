В Новосибирской области школьников не планируется переводить на дистант

Новосибирских школьников пока что не планируется переводить на дистант. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирской области в последние недели наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В связи с этим у родителей школьников возникает вопрос: не грозит ли им это еще одним периодом дистанционки? Тем более, что такое предложение уже прозвучало в Госдуме от депутата Федота Тумусова.

Однако, как накануне пояснили КП-Новосибирск в региональном минобре, в Новосибирской области таких мер пока что принимать не планируется.

− Введение дистанционного обучения не рассматривается, − ответил КП-Новосибирск министр образования региона Сергей Федорчук.

Однако, министр отметил, что ситуация может измениться в зависимости от эпидобстановки в области.

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