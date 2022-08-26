В Новосибирской области возбудили дело о мошенничестве с федеральной землей

Бизнесмен незаконно купил землю на берегу Бердского залива. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Бердске возбудили уголовное дело о мошенничестве после прокурорской проверки. Та показала, что участок площадью около 50 тысяч квадратов в Бердском заливе куплен незаконно.

— Установлено, что между юрлицом и территориальным управлением Федерального агентства по управлению госимуществом в 2014 году был заключен договор купли-продажи. Он касался земельного участка площадью 49 729 квадратов, кадастровая стоимостью которого составила около 5 миллионов рублей. Продали землю из-за находящихся на ней 5 объектов недвижимости юрлица. Однако проверка показала, что никакой недвижимости там нет, — рассказали в региональной прокуратуре.

Дело возбудили по статье 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере. Его расследование поставлено на контроль прокуратурой Бердска.

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