Модель из Новосибирска воспитывает внебрачного сына убитого экс-депутата Горсовета Митряшина

У убитого экс-депутата Горсовета Ивана Митряшина есть внебрачный сын от новосибирской модели. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

У убитого экс-депутата Горсовета Ивана Митряшина есть внебрачный сын от новосибирской модели Елены Кожевниковой.

Как рассказал КП-Новосибирск источник, знакомый с ситуацией, сейчас мальчику, которого воспитывает женщина, 14 лет.

Напомним, Ивана Митряшина убили вечером 10 мая 2021, когда он был в гостях у знакомых в ДНП «Бердский перекат». Очевидцы случившегося вызывали на место скорую помощь и полицию. Митряшина доставили в больницу, где врачи пытались спасти его, но все же он скончался от полученных травм. Недавно суд приговорил убийцу депутата к 8, 5 годам колонии строгого режима. Он также должен будет выплатить 1, 2 миллион рублей матери Ивана Митряшина.

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