В Новосибирске «Нива» сбила 6-летнего мальчика на «зебре»

Ребенок переходил дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В Новосибирске «Нива» сбила 6-летнего мальчика на пешеходном переходе. ДТП произошло в пятницу вечером, 26 августа, в Ленинском районе.
— 31-летний водитель за рулем автомобиля «Нива» двигался по улице Невельского и у дома №5 сбил ребенка. Тот переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказали в городском ГИБДД.
Пострадавшего в ДТП 6-летнего мальчика доставили в больницу. На месте аварии работает экипаж ДПС.
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