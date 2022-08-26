В Новосибирской области между охотниками по жеребьевке распределили 19 лосей

Сезон охоты на лосей начнется с 15 сентября. Фото: Эдуард Абрамов

Министерство природных ресурсов Новосибирской области провело жеребьевку на отстрел лося в охотничьем сезоне 2022–2023 года. Для отстрела было выбрано 19 животных.

— Всего в розыгрыше приняли участие 4 387 человек, подавших заявки на участие в распределении разрешений на добычу лося. На предстоящий сезон охоты посредством случайной выборки распределено 19 особей лося, — сообщил начальник управления использования природных ресурсов министерства Евгений Стукалин.

В Минприроды пояснили, что выбранные счастливчики могут обратиться за разрешением на отстрел, начиная с 5 сентября.

Напомним, что открытие сезона охоты на лося перенесли на два месяца раньше. Ранее открытие было 15 ноября, теперь же сезон начнется 15 сентября 2022 года и продлится до 10 января 2023 года.

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