В городе Обь Новосибирской области вандалы вырвали тротуарную плитку на остановке «Рынок»

Вандалы вырвали тротуарную плитку на остановке «Рынок» в Оби. Фото: ТУАД НСО

Вандалы вырвали тротуарную плитку на остановке «Рынок» в Оби. Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог НСО.

Также негодяи разрушили лестницу. К слову, это не первый случай вандализма в городе. До этого неизвестные вырвали перила в подземном переходе и намусорили.

− Несколько раз в неделю подрядчики закрашивают надписи нецензурного содержания на стенах переходов, − рассказали в ТУАД.

Заявления в полицию уже написаны. По фактам вандализма проводится проверка. Подрядчики стараются оперативно устранять все поломки.

В ТУАД призвали бережно относиться к имуществу, а также сообщать о действиях вандалов по телефону 8-383-335-81-55.

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