В городе Обь Новосибирской области вандалы вырвали тротуарную плитку на остановке «Рынок»

Вандалы вырвали тротуарную плитку на остановке «Рынок» в Оби. Фото: ТУАД НСО
Вандалы вырвали тротуарную плитку на остановке «Рынок» в Оби. Об этом сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог НСО.
Также негодяи разрушили лестницу. К слову, это не первый случай вандализма в городе. До этого неизвестные вырвали перила в подземном переходе и намусорили.
− Несколько раз в неделю подрядчики закрашивают надписи нецензурного содержания на стенах переходов, − рассказали в ТУАД.
Заявления в полицию уже написаны. По фактам вандализма проводится проверка. Подрядчики стараются оперативно устранять все поломки.
В ТУАД призвали бережно относиться к имуществу, а также сообщать о действиях вандалов по телефону 8-383-335-81-55.
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