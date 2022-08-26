В Бердске семье погибшего на Украине Максима Виноградова вручили орден Мужества

Семье ефрейтора Максима Виноградова вручили орден Мужества. Фото: Администрация Бердска

В Бердске семье ефрейтора Максима Виноградова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, вручили орден Мужества. Церемония состоялась в администрации Бердска.

— Максим Виноградов был награжден указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного орденом Мужества (посмертно), — сообщили в бердской администрации.

Награду вручили жене погибшего сибиряка Анне. Фото: Администрация Бердска

Награду вручили жене погибшего сибиряка Анне. Она отметила, что ее супруг всегда был героем, и она гордится, что он один из первых решил участвовать в специальной военной операции, чтобы защитить мирных людей.

Молодому человеку был 31 год. Его похоронили на Родине в Рубцовске, хоть последние годы они с женой проживали в Бердске. Кроме супруги у него осталась двухлетняя дочь Василиса.

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