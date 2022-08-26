Троих новосибирцев осудят за убийство 25 косуль

Мужчины убил 25 косуль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под Новосибирском осудят трех мужчин 28, 30 и 35 лет за браконьерство. За январь 2022 года сибиряки застрелили 25 косуль. За незаконную охоту им грозит до 5 лет тюрьмы и миллионный штраф.

— 17 января 30-летний мужчина со своим 35-летним знакомым убили 10 косуль. Они привязали трупы животных за снегоход и отвезли в лесной колок, где разделали, — рассказали в региональном Следственном комитете. — 30 января к ранее упомянутым мужчинам присоединился еще один охотник. Вместе они отстрелили 15 косуль и также на снегоходах доставили их в лесной колок на разделку.

На время следствия обвиняемым избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. По ходатайству следователя на имущество мужчин наложили арест в целях возмещения ущерба.

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