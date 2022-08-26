В Новосибирске с 27 августа ограничат движение по улице Кошурникова.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С 27 августа в Новосибирске нельзя будет проехать по улице Кошурникова от малоэтажного жилого дома №32 до дома №34. Об этом сообщили в мэрии.
Ограничения будут действовать до 10 сентября.
− Это связано с работами на теплотрассе, − пояснили в мэрии.
Из-за прокладывания тепловой сети также ограничат движение по улице Мичурина. Ограничения введут в два этапа.
В рамках первого этапа с 27 сентября сузят на три метра проезжую часть и на полтора метра внутриквартальный проезд в районе жилого дома №43 на улице Мичурина.
На втором этапе сузят на три метра проезжую часть от дома №41 до дома №39, а также закроют улицу Кольцова возле строящегося дома №39а. Ограничения введены до 13 октября.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер