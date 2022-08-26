В Новосибирске с 27 августа ограничат движение по улице Кошурникова. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 27 августа в Новосибирске нельзя будет проехать по улице Кошурникова от малоэтажного жилого дома №32 до дома №34. Об этом сообщили в мэрии.

Ограничения будут действовать до 10 сентября.

− Это связано с работами на теплотрассе, − пояснили в мэрии.

Из-за прокладывания тепловой сети также ограничат движение по улице Мичурина. Ограничения введут в два этапа.

В рамках первого этапа с 27 сентября сузят на три метра проезжую часть и на полтора метра внутриквартальный проезд в районе жилого дома №43 на улице Мичурина.

На втором этапе сузят на три метра проезжую часть от дома №41 до дома №39, а также закроют улицу Кольцова возле строящегося дома №39а. Ограничения введены до 13 октября.

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