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Происшествия26 августа 2022 12:39

В Новосибирске рецидивист получил больше года колонии за кражу рюкзака на рыбалке

Осужденный пытался доказать, что его оговорили
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Подсудимый пытался свалить вину на полицейских

Подсудимый пытался свалить вину на полицейских

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске рецидивиста, укравшего рюкзак на рыбалке, отправили в колонию. Известно, что произошло преступление 4 августа 2020 года на берегу реки возле села Старые Карачи. 30-летний подсудимый тогда поехал на рыбалку с отцом. Там, заметив чужие вещи, подкрался к туристической палатке и украл детский рюкзак со смартфоном за 10 тысяч рублей и аккумулятором.

Когда вора вычислили, он не признал вину. Уверял, что смартфон ему привезла в подарок сестра из Германии. Однако потерпевший запомнил зеленый мотоцикл, на котором приехал подсудимый и еще двое человек.

- Ранее 30-летний мужчина был неоднократно судим за кражи и хранение наркотиков, а также причинение средней тяжести вреда здоровью. Вину не признавал, рассказав о якобы полицейском произволе, который не смог доказать. Суд назначил ему 1 год и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Новосибирский областной суд отклонил доводы осужденного о непричастности и оставил приговор в силе, – сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова. – Приговор вступил в законную силу.

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