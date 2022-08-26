В Новосибирске рецидивист получил больше года колонии за кражу рюкзака на рыбалке

Подсудимый пытался свалить вину на полицейских Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске рецидивиста, укравшего рюкзак на рыбалке, отправили в колонию. Известно, что произошло преступление 4 августа 2020 года на берегу реки возле села Старые Карачи. 30-летний подсудимый тогда поехал на рыбалку с отцом. Там, заметив чужие вещи, подкрался к туристической палатке и украл детский рюкзак со смартфоном за 10 тысяч рублей и аккумулятором.

Когда вора вычислили, он не признал вину. Уверял, что смартфон ему привезла в подарок сестра из Германии. Однако потерпевший запомнил зеленый мотоцикл, на котором приехал подсудимый и еще двое человек.

- Ранее 30-летний мужчина был неоднократно судим за кражи и хранение наркотиков, а также причинение средней тяжести вреда здоровью. Вину не признавал, рассказав о якобы полицейском произволе, который не смог доказать. Суд назначил ему 1 год и 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Новосибирский областной суд отклонил доводы осужденного о непричастности и оставил приговор в силе, – сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова. – Приговор вступил в законную силу.

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