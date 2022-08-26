Новосибирец поймал огромную щуку весом более семи килограммов

Новосибирец поймал огромную щуку. Фото: Павел АНДРЕЕВ

Житель Новосибирска Павел Андреев выловил щуку весом более семи килограммов. Об удачной рыбалке мужчина рассказал КП-Новосибирск.

Сибиряк рыбачил на прошлых выходных в Томской области. Ему удалось поймать около 10 щук и 7 судаков. Фото улова Павел опубликовал в группе «Рыбалка Новосибирск» «ВКонтакте».

Самой крупной выловленной рыбой оказалась щука.

− Она весила 7,7 килограмма. Также были рыбы весом 3 и 4 килограмма. Я использовал специальное рыбопоисковое оборудование – эхолот, − пояснил в разговоре с КП-Новосибирск Павел Андреев. – Я слежу за перемещением рыбы. У меня богатый опыт в этом деле.

По словам мужчины, в сезон он старается выбираться на рыбалку каждые две недели.

Посмотрите, какой улов! Фото: Павел АНДРЕЕВ

− В следующую пятницу я поеду в село Спирино Ордынского района. Там пройдут соревнования по ловле рыбы «Золотая осень». Я уже третий год подряд участвую, − добавил житель Новосибирска.

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