На «Технопроме» в Новосибирске выступили 800 спикеров из 60 регионов

В Новосибирске завершает свою работу форум «Технопром-2022». Фото: Правительство НСО

В Новосибирске завершает свою работу форум «Технопром-2022». Основной темой форума в этом году стала «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России».

— Дискуссии на форме были предметными, представлен очень высокий уровень спикеров, экспертного сообщества — как работавших на форуме очно, так и подключившихся онлайн, смешанный формат позволил привлечь наших ведущих спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга. Всего в «Технопроме-2022» приняли участие порядка 800 спикеров, представлявших более 60 регионов РФ, — пояснила замгубернатора региона Ирина Мануйлова.

Ирина Мануйлова также отметила, что в этом году форум работал в новом формате. Выставка была построена как диалоговая площадка с несколькими тематическими залами.

На форуме в этом году были представлены также несколько ярких технологических ноу-хау: летающее такси, летающий мотоцикл и кибер-пес, который встречал гостей.

Кроме того, на форуме свои изобретения удалось продемонстрировать не только инженерам и ученым, но и детям, которые только оканчивают школу. Да даже те, кому до выпускного класса еще далеко. Ребята из «Лиги роботов» представили механическую руку и танцующие игрушки.

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