ГИБДД рассказали подробности ДТП под Новосибирском, где голый мужчина пытался угнать машину

В Госавтоинспекции уточнили, что мужчина был пьян. Фото: кадр из видео

В ГИБДД раскрыли подробности ДТП под Новосибирском, виновник которого извалялся в траве и пробежался голым. Произошла авария в Мочище в пятницу, 26 августа. Неадекватного мужчину очевидцы засняли на видео. По их словам, сразу после аварии мужчина убежал в лес. Вернулся он уже голым и попытался угнать чужое авто.

— 34-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris пошел на обгон другого авто несмотря на запрещающие знаки. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Toyota Ractis, — сообщили в городском ГИБДД.

Госавтоинспекции уточнили, что виновник аварии был пьян.

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