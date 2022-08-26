В Новосибирской области двоих мужчин отправили в колонию строгого режима за кражу 10 килограммов угля

Мужчин отправили в колонию строгого режима.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирской области двое мужчин украли уголь, чтобы топить свои дома. Инцидент произошел в Доволенском районе.
- Мужчины решили украсть уголь с предприятия. Они взяли 10 килограммов угля и еще забрали электродвигатель, - говорится на сайте Доволенского районного суда.
Ущерб составил около 55 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье кража, совершенная группой лиц с проникновением в помещение.
Мужчин отправили отбывать срок в исправительную колонию строгого режима. Одному дали 2 года 3 месяца, а второму 2 года.
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