В Новосибирске ищут подрядчика для строительства нового здания школы № 57

В прошлом году у школы рухнула стена. Фото: Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области
В Новосибирске на месте 80-летней школы № 57 планируется построить новую. Сейчас управление капстроительства города объявила аукцион на поиск подрядчика. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
В закупке сообщается, что подрядчик должен будет выполнить подготовительные и земляные работу, обустроить фундамент и кровлю, установить несущие конструкции. А еще — выполнить внутреннюю отделку и установку систем жизнеобеспечения. Заплатить за работы готовы 1, 38 миллиард рублей. Начать работы планируется в сентября 2022 года, а завершить — в декабре 2024.
Напомним, школа № 47 уже на протяжении четырех лет не принимает в своих стенах учеников из-за аварийного состояния. Летом 2021 года у пристройки школы рухнула стена.
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