Депутат Госдумы Хинштейн пожаловался в Генпрокуратуру на назначение Конюка

Конюка уволили за браконьерство с поста главы Убинского района, а сейчас снова переизбрали. Фото: zem54.ru

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал обращение в Генпрокуратуру, а также губернатору Новосибирской области Андрею Травникову из-за переизбрания Олега Конюка. Чиновника, осужденного за браконьерство выбрали главой Убинского района. За его кандидатуру проголосовали единогласно.

— Направил обращение Генпрокурору и губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, — написал у себя в Telegram-канале Александр Хинштейн.

В прокуратуре КП-Новосибирск подтвердили информацию, что ведомство начало проверку из-за переизбрания чиновника.

Напомним, что Олега Конюка осудили за убийство лосихи и двух лосят. Сначала его оправдали, но потом суд пересмотрел свое решение и назначил чиновнику штраф в 800 тысяч рублей. На тот момент Конюк был главой Убинского района, но его сняли с поста за браконьерство. И вот пару месяцев спустя его вновь переизбирают.

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