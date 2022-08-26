Под Новосибирском 70-летний пенсионер пырнул друга ножом

Напавший был неоднократно судим. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Новосибирском 70-летний пенсионер напал на своего друга с ножом во время ссоры. 53-летний пострадавший получил ранение в грудь и был госпитализирован. В полицию об инциденте сообщили врачи.

— Потерпевший находился дома со своим знакомым. В ходе распития спиртного между мужчинами произошла ссора, и гость ударил хозяина дома ножом. Подозреваемый — 70-летний ранее неоднократно судимый мужчина задержан полицейскими, — рассказали в региональном МВД.

Дело возбудили по статье 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому избирают меру пресечения. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

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