Под Новосибирском 70-летний пенсионер пырнул друга ножом

Напавший был неоднократно судим.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Под Новосибирском 70-летний пенсионер напал на своего друга с ножом во время ссоры. 53-летний пострадавший получил ранение в грудь и был госпитализирован. В полицию об инциденте сообщили врачи.
— Потерпевший находился дома со своим знакомым. В ходе распития спиртного между мужчинами произошла ссора, и гость ударил хозяина дома ножом. Подозреваемый — 70-летний ранее неоднократно судимый мужчина задержан полицейскими, — рассказали в региональном МВД.
Дело возбудили по статье 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому избирают меру пресечения. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер