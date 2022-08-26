На выходных в Новосибирске обещают похолодание и ветер

В Новосибирске на выходных немного похолодает. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В субботу и воскресенье на смену теплой погоде придет небольшое похолодание. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

− В субботу, 27 августа, ночью преимущественно без осадков. Утром и днем возможен небольшой дождь. Ночью будет 11-13 градусов, днем − 16-18 градусов, − рассказала дежурный синоптик.

В ночное время прогнозируют юго-западный ветер до 9 метров в секунду. Днем будет дуть северо-западный ветер 7-12 метров в секунду.

Как рассказали в Гидрометцентре, в течение суток возможно небольшое понижение температуры.

− В воскресенье преимущественно без осадков. Ночью северо-западный ветер до 11 метров в секунду, днем − юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночь в Новосибирске будет холодной − 5-7 градусов. А вот днем уже потеплее − 19-21, − сообщила синоптик.

Уже в понедельник в город вернется тепло. Столбики термометров поднимутся до отметки 24-27 градусов.

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