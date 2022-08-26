В Заельцовском районе подельник правонарушителя напал на бойцов ГБР

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

О трёх таких случаях, произошедших в минувшие сутки, рассказали в Дежурной Части Агентства.

В 19:55 экипаж ГБР-77 ГВАРДИИ прибыл по тревоге в супермаркет в Заельцовском районе, где мужчина пытался украсть банку пива стоимостью 40 рублей. Сам вор во время задержания не стал оказывать сопротивление, но его знакомый напал на гвардейцев с кулаками. Отбить подельника не удалось – бойцы Агентства обезвредили самого нападающего и передали обоих мужчин прибывшим сотрудникам полиции.

В 21:56 вызов поступил из супермаркета «Пятерочка» на ул. Урманова в Кировском районе. Перед закрытием в магазин зашли двое молодых людей, один из которых спрятал под одеждой продуктов питания на 1 420 рублей. Будучи замеченным сотрудниками магазина, вор бросил украденное и быстро скрылся из магазина. Отвечать за поступок своего приятеля в присутствии приехавших бойцов ГБР-11 ГВАРДИИ пришлось второму молодому человеку. Он добровольно оплатил продукты и был отпущен.

В 22:11 в Советском районе Новосибирска в приемный покой больницы скорая помощь доставила пьяного мужчину, не справившегося с управлением автомобилем и приехавшего в забор. Вместо того, чтобы отблагодарить врачей за оказанную помощь, горе-водитель стал вести себя агрессивно и кидаться на медиков. Персоналу не оставалось ничего другого, как нажать тревожную кнопку. Прибывшая группа быстрого реагирования утихомирила мужчину, после чего он был сдан сотрудникам правоохранительных органов.