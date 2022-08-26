Под Новосибирском 63-летний мужчина убил приятеля кочергой и поджег его дом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ссора двух пьяных приятелей в деревне Камышинка Сузунского района обернулась жестоким убийством. 63-летний мужчина расправился со своим 69-летним собутыльником. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

– Следователи установили, что 23 августа поздно вечером 63-летний агрессор на почве неприязненных отношений ударил 69-летнего потерпевшего кочергой по голове. Тот от полученных травм скончался на месте, – говорится в сообщении Следственного комитета.

Чтобы скрыть следы преступления, сибиряк поджег дом, где осталось тело, и сбежал. Пожар потушили сотрудники МЧС.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На время следствия сибиряка отправили в СИЗО.

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