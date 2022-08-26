Под Новосибирском неадекватный мужчина, устроивший ДТП, извалялся в траве и пробежался голым

Под Новосибирском неадекватный мужчина устроил ДТП, а после извалялся в траве и пробежался голым. Фото: Инцидент Новосибирск

В пятницу, 26 августа, в Мочище мужчина сначала устроил ДТП, а потом начал вести себя неадекватно. Похождения сибиряка сняли на видео очевидцы. Пост появился в группе «Инцидент Новосибирск».

Судя по записи с камер видеонаблюдения, мужчина ехал по левой полосе. Поначалу он планировал повернуть влево, однако в последний момент передумал и врезался в другое авто.

Как рассказали очевидцы, после столкновения сибиряк выскочил из машины и стал валяться на траве. Затем виновник аварии побежал в сторону леса. За ним кинулись несколько мужчин.

Вскоре странный мужчина вернулся, но уже без одежды. Пока остальные автомобилисты отходили от шока, голый неадекват побежал к чужой машине и попытался ее угнать. Его остановили и начали удерживать до приезда полицейских.

В ГИБДД Новосибирской области прокомментировали этот инцидент.

− На месте работает экипаж ОБ ДПС ГИБДД. Он устанавливает обстоятельства произошедшего, − пояснили в Госавтоинспекции.

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