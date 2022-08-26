Су-34 выполнил трюки в небе над Новосибирском. Фото: Евгений КОЧКИН

В пятницу, 26 августа, новосибирцы заметили в небе над городом Су-34. Он выполнял различные трюки. Как выяснили корреспонденты КП-Новосибирск, на новосибирском авиационном заводе им. Чкалова сегодня прошёл день открытых дверей.

– Небольшие корректировки в летную погоду внесла погода – низкая облачность. Но все задуманные трюки были выполнены. Кульминацией программы стал полет СУ-34. Эту модель собирают на заводе. После летной программы трюки выполнили парашютисты. Гостей было очень много, – рассказал КП-Новосибирск сотрудник авиационного завода Алексей.

На мероприятие пускали по пригласительным билетам. Как уточнили в паблике «АСТ-54», попасть туда можно было только в сопровождении сотрудника предприятия.

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