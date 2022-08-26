Иномарка сбила 12-летнего мальчика на электросамокате под Новосибирском

В Бердске водитель «Тойоты» сбил 12-летнего мальчика на электросамокате. Фото: ГИБДД Новосибирской области
В пятницу, 26 августа, в Бердске водитель «Тойоты» сбил 12-летнего мальчика на электросамокате. Информацией поделились в ГИБДД Новосибирской области.
ДТП произошло в 9:50. Иномарка ехала по улице Ленина в сторону улицы Красная Сибирь.
− В пути следования у дома №13а водитель наехал на пешехода, движущегося на самокате справа налево по ходу движения автомобиля, − отметили в Госавтоинспекции.
В результате происшествия пострадал 12-летний подросток. Он получил различные травмы. Мальчика забрали в больницу.
На место прибыл экипаж ГИБДД для установления обстоятельств произошедшего.
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