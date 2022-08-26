«Чуть под колеса не влетел»: новосибирцы рассказали о малыше, гонявшем на самокате среди машин, без присмотра родителей

В Новосибирске малыш разъезжал на самокате по оживленной дороге без присмотра родителей. Фото: стоп-кадр.

Жители Плющихинского жилмассива в Новосибирске заметили на оживленной дороге малыша. Он разъезжал по двору на самокате без присмотра взрослых.

– Чуть под колеса не влетел. Родителей рядом не было. Разве так можно? – написали негодующие новосибирцы в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что маленький мальчик рискованно гонял по двору. Малыш несколько раз упал, но это его не останавливало. В конце ролика к ребёнку подбежала женщина. Вероятно, он удрал от нее, когда она отвлеклась.

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