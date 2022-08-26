«Чуть под колеса не влетел»: новосибирцы рассказали о малыше, гонявшем на самокате среди машин, без присмотра родителей

В Новосибирске малыш разъезжал на самокате по оживленной дороге без присмотра родителей. Фото: стоп-кадр.
Жители Плющихинского жилмассива в Новосибирске заметили на оживленной дороге малыша. Он разъезжал по двору на самокате без присмотра взрослых.
– Чуть под колеса не влетел. Родителей рядом не было. Разве так можно? – написали негодующие новосибирцы в группе «АСТ-54».
На кадрах к посту видно, что маленький мальчик рискованно гонял по двору. Малыш несколько раз упал, но это его не останавливало. В конце ролика к ребёнку подбежала женщина. Вероятно, он удрал от нее, когда она отвлеклась.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер