Под Новосибирском 19-летний мотоциклист погиб в ДТП с «Ладой»

19-летний мотоциклист погиб в ДТП с «Ладой» в Новосибирской области. Фото: Госавтоинспекция НСО

В деревне Балта Мошковского района произошло смертельное ДТП с участием «Лады» и мотоцикла. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Авария произошла 25 августа в 22:55. Водитель машины, личность которого устанавливают, ехал по улице Советская в направлении улицы Школьная деревни Балта. У дома №37 он столкнулся с мотоциклом ИЖ Юпитер-5.

Мотоциклом управлял 19-летний парень без водительского удостоверения. В результате столкновения молодой человек не справился с управлением и наехал на дорожный знак.

Автомобиль скрылся с места ДТП.

− В результате происшествия мотоциклист погиб на месте аварии, − рассказали в ГИБДД.

Сейчас полицейские разыскивают водителя «Лады» и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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