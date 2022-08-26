В Бердске открыли мемориальный комплекс в память о погибшем на Украине военном. Фото: администрация города Бердска

В Бердске Новосибирской области открыли мемориальный комплекс в память о старшем лейтенанте Александре Фролове, который погиб на Украине. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Открытие комплекса состоялось в четверг, 25 августа. Доску с изображением героя установили в экономическом лицее, где он раньше учился.

− Мемориальная доска изготовлена по технологии лазерной гравировки на стекле, − уточнили в публикации.

В церемонии приняли участие родные Александра, глава Бердска Евгений Шестернин, председатель городского совета депутатов Владимир Голубев, заместитель главы администрации Жанна Шурова, а также учителя и ученики.

Все присутствующие почтили память героя, а затем посетили школьный музей. Теперь первая парта в тематическом классе носит имя Александра Фролова.

В администрации отметили, что для детей большая честь сидеть за именной партой и учиться в классе, где раньше получал знания сам Александр.

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