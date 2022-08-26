На трассе под Новосибирском перевернулся пассажирский автобус

В Чулымском районе перевернулся пассажирский автобус. Фото: Госавтоинспекция НСО
В Чулымском районе Новосибирской области перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщили в Госавтоинспекции НСО.
ДТП произошло в четверг, 25 августа, в 7:40. Автобус двигался по автодороге В-3220 «Большеникольское − Малоникольское».
− На 1 километре водитель ПАЗа не справился с управлением и съехал с дороги в правый кювет, − рассказали в ГИБДД.
После этого автобус опрокинулся набок.
В ДТП пострадала 53-летняя женщина-пассажир. Сколько всего пассажиров было в салоне – неизвестно.
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