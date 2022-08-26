Жители Новосибирска могут досрочно подключить тепло в домах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У жителей Новосибирска есть возможность подключить отопление в домах досрочно. Об этом рассказали в СГК,

– Мы готовы рассматривать заявки новосибирцев на раннее подключение отопления – еще до официального старта отопительного сезона по решению мэра города, – говорится в сообщении компании.

В СГК подчеркнули, что возможность досрочного подключения тепла есть в большинстве домов. Однако в некоторых зданиях осуществить раннюю подачу отопления невозможно. Связано это с большими объёмами капитального и текущего ремонтов. В СГК пояснили, как проверить возможность досрочного подключения тепла:

– Старшему по дому необходимо направить вопрос о доступности подключения в теплосетевое подразделение СГК на электронный адрес Priem-TS@sibgenco.ru. Если вы получили подтверждение технической возможности, обсудите с соседями вопрос о запуске тепла в доме. Если большинство жителей дома приняли положительное решение, нужно составить коллективный запрос на подключение и передать его в управляющую организацию, – объяснили в компании.

После этого из УК направят официальную заявку на досрочную подачу тепла в дом в СГК. Рассмотрят обращение в течение 1-2 дней.

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