Жители Новосибирска могут досрочно подключить тепло в домах.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
У жителей Новосибирска есть возможность подключить отопление в домах досрочно. Об этом рассказали в СГК,
– Мы готовы рассматривать заявки новосибирцев на раннее подключение отопления – еще до официального старта отопительного сезона по решению мэра города, – говорится в сообщении компании.
В СГК подчеркнули, что возможность досрочного подключения тепла есть в большинстве домов. Однако в некоторых зданиях осуществить раннюю подачу отопления невозможно. Связано это с большими объёмами капитального и текущего ремонтов. В СГК пояснили, как проверить возможность досрочного подключения тепла:
– Старшему по дому необходимо направить вопрос о доступности подключения в теплосетевое подразделение СГК на электронный адрес Priem-TS@sibgenco.ru. Если вы получили подтверждение технической возможности, обсудите с соседями вопрос о запуске тепла в доме. Если большинство жителей дома приняли положительное решение, нужно составить коллективный запрос на подключение и передать его в управляющую организацию, – объяснили в компании.
После этого из УК направят официальную заявку на досрочную подачу тепла в дом в СГК. Рассмотрят обращение в течение 1-2 дней.
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